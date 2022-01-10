Oyuncu Hacı Ali Konuk: Levent Kırca'ya namazın güzelliklerini, muhabbeti anlattım

Seksenler dizisinin Bekçi Bekir'i Oyuncu Hacı Ali Konuk, 24 TV'nin severek takip edilen Arafta Sorular programına konuk oldu.

Star yazarı Esra Elönü'nün sanat ve hayata dair sorularını cevaplayan Konuk, Elönü'nün, 'Dünya görüşünü, her platformda özgürce dile getirebiliyorsun, kendini ifade ediyorsun, inandığını söyleyebiliyorsun. Bunun bedelini ödedin mi hiç? sorusuna şöyle cevap verdi:

'Bana kimse bedel ödetemez. Çünkü Kadir-i Zülcelal var ben O'na inanmışım, Hakim-i Mutlak var ben O'na inanmışım. O'ndan başka kimsem yok ki benim. Kim bana bir şey ödetecek, böyle bir şey mümkün mü? Ben yaratıcıma o kadar iniyor ve o kadar güveniyorum ki, hiç kimse beni şu tarafa bu tarafa atamaz. Hüküm onun elinde çünkü. Sen istediğin kadar kendini parçala, kendini yıprat... Ben doğarken Allah'a inanmışım, öyle bir ailenin içinden gelmişim. Bana ne etki edebilir, hangi rüzgar beni devirebilir, hangi deniz beni dalgalarıyla alıp yutabilir? Ben varlığa, mevcudata inanmışım, yaratılmışlığa inanmışım. Allah'ımı seviyorum kardeşim.

LEVENT KIRCA'YA NAMAZIN GÜZELLİKLERİNİ ANLATTIM

Esra Elönü: Ama var... Bu anlamda kendi düşüncelerini dile getirdiği için, bir takım bedel ödettirilmiş oyuncular da var?

Toplum hayatında sosyal ilişkiler çok önemlidir. Siz çizginizden eğrilirseniz, o zaman bedel ödetirler adama. Ben hiç çizgimden eğilmedim. Ben, sanat dünyasına girdiğim andan itibaren, özellikle Levent Kırca Ağabey'e namazın güzelliklerini anlattım mesela. Muhabbeti, sohbeti anlattım. Bu hayatta hasaretler var ve karlar vardır. Ben bu karları anlattım. Yani dünyanın fani olduğunu anlattım. Hani insan doğarken herkes güler sen ağlarsın ya, öyle bir hayat yaşa ki Ağabey, öldüğünde herkes ağlarken sen bayram et.'

Geçen Twitter'da bir şey gördüm. Eski sürüm ekran kartlarından birisi, 'Fakirler ahirete yatırım yapar' dedi.

Hayır, zenginler yapar. Neden biliyor musunuz? Eğer bizim ticari zekamız biraz fazla olsa, bire bin veriyorlar. Bire bin veren başka bir şey var mı?

KONUK'UN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKAN BAŞLIKLAR

İyi işler yapanı alkışlayacaksın kardeşim. Burası senin memleketin değil mi?

Ben memleketimi çok seven bir adamım. Bu iktidar öbürü iyi kötü benim için hiç fark etmiyor. İyi işler yapanı alkışlayacaksın kardeşim. Burası senin memleketin değil mi? Bu adam nereden geldi? Senin içinden birisi sonuçta. Mesele vatan, mesele ülke.

Ülkeye her taraftan saldırı var insanlar "Ben sanatçıyım" diyerek sessiz kalıyor. Bu kabul edilebilir bir şey değil.

Ben, muhalif olanlara muhalifim

Ben, muhalif olanlara muhalifim. İnsan enden muhalif olur bu hayatta?

Ben daha dolar yükselmeden "Yaşasın Türk Lirası" diye bir paylaşımda bulundum. Aradan 4 gün geçti dolar fırladı. Bu paylaşımdan sona bana ne yorumlar geldi. Ne istiyorlar anlamıyorum. Sonrasında gene bir paylaşımda bulundum " 5 ay içerisinde dolar 7,5 olacak."

Benim gönlüm dolar 7,5 olsun istiyor. Yavaş yavaş hepsi düşsün, Dünya'da söz sahibi olalım istiyorum. Bunları istemek kötü bir şey mi?

Bu dünyada insanın sırtını yaslayabileceği tek yer ailedir, ana baba ocağıdır. O evin ocağında odun yanmasa da sizin için yanan yürekler vardır. Bu ülke de bizim aile ocağımızdır. Biz, birbirimiz için yanan yürek olmalıyız.

Bu dünyada insanın sırtını yaslayabileceği tek yer ailedir, ana baba ocağıdır. O evin ocağında odun yanmasa da sizin için yanan yürekler vardır. Bu ülke de bizim aile ocağımızdır. Biz, birbirimiz için yanan yürek olmalıyız.

Ben bu ülkenin güzelliğini istiyorum. Bu ülkedeki herkes mutlu olsun istiyorum

Bir insan bir insanın omzuna yük değil, yüküne omuz olmalı. Yük mü olacağız biz bu memlekete?

Bu vatan, Malazgirt'te başlayan Miryekelefon'da adı konan ve Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale'de kıyama duran yüzbinlerce şehidin kanı karşılığında bu kutsal toprakları üzerinde kurulmuştur. Bunun içindir vatan bölünmez, bayrak inmez.