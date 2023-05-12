Oy kullanacak vatandaşların kimlik kartı talebi için Nüfus Müdürlükleri 13-14 Mayıs'ta açık olacak.
Oy kullanacak vatandaşların kimlik kartı talebi için Nüfus Müdürlükleri 13-14 Mayıs'ta açık olacak
Son Dakika Haberleri.. Oy kullanacak vatandaşların kimlik kartı talebi için Nüfus Müdürlükleri 13-14 Mayıs'ta açık olacak.
Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle nüfus müdürlüklerinde düzenlemeye gidildi.
Oy kullanacak vatandaşların T.C. Kimlik Kartı talepleri için cumartesi ve pazar günleri müdürlükler açık olacak.
İşlemler randevusuz olarak yapılabilecek.
- ABD'li Youtuber'ın uçak kazasını "görüntülenme sayısı" için kasıtlı yaptığı ortaya çıktı
- Türkoğlu'ndaki deprem konutları yükselmeye başladı
- Nüfus müdürlükleri seçim dolayısıyla hafta sonu açık olacak
- Kerem Kınık, Türk Kızılay Genel Başkanlığından istifa etti
- Kanada'da orman yangınlarından yükselen dumanlar ABD'ye ulaştı
- Engelli Bireylere Kimlik Kartı Verilmesine ve Ulusal Engelli Veri Sistemi Oluşturulmasına Dair Yönetmelik yayımlandı