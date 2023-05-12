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12 Mayıs 2023 Cuma 14:23:00 - Güncelleme:12 Mayıs 2023 Cuma 14:23:00

Oy kullanacak vatandaşların kimlik kartı talebi için Nüfus Müdürlükleri 13-14 Mayıs'ta açık olacak

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Son Dakika Haberleri.. Oy kullanacak vatandaşların kimlik kartı talebi için Nüfus Müdürlükleri 13-14 Mayıs'ta açık olacak.

Oy kullanacak vatandaşların kimlik kartı talebi için Nüfus Müdürlükleri 13-14 Mayıs'ta açık olacak.

Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri nedeniyle nüfus müdürlüklerinde düzenlemeye gidildi.

Oy kullanacak vatandaşların T.C. Kimlik Kartı talepleri için cumartesi ve pazar günleri müdürlükler açık olacak.

İşlemler randevusuz olarak yapılabilecek.

Etiketler : Oy kullanacak vatandaşlar kimlik kartı talebi
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