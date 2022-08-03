ÖSYM skandalında DDK iş başında!

cKurulu Başkanı Arıncı'dan açıklama geldi. Sorunun Başkan Erdoğan'a sunulacağını belirten DDK Başkanı Yunus Arıncı, "Bugün DDK müfettişleri KPSS sınavı ile ilgili ÖSYM'ye gidecek. Problemli bir durum var gibi gözüküyor." ifadelerini kullandı.

2022 KPSS Lisans oturumundaki bazı soruların bir yayınevinin deneme sorularıyla aynı olduğu iddiaları üzerine ÖSYM başkanı görevden alınmış ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan inceleme talimatı vermişti.