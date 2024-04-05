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05 Nisan 2024 Cuma 18:07:00 - Güncelleme:05 Nisan 2024 Cuma 18:07:00

Mutabakat zaptı imzalandı! Trablus Uluslararası Havaalanı'nı Türk şirketi işletecek

Kaynak: AA

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Libya'nın başkentindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nın restorasyonu ve işletilmesi konusunda Libya makamları ile Terminal Yapı arasında mutabakat zaptı imzalandı.

Libya hükümetine bağlı Hakomitna adlı platformun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, imzalanan mutabakat zaptı hakkında bilgi verildi.

Libya Havaalanları İdaresi ile Türk şirket Terminal Yapı ve IRG International Group arasında Trablus Uluslararası Havaalanı'nın restorasyonu, alt yapı çalışmaları ve işletilmesi konusunda mutabakat zaptı imzalandığı belirtildi.

İmzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde Trablus Uluslararası Havaalanı yatırım projesi için yapılacak nihai anlaşmanın teknik ve mali esaslarının belirlendiği kaydedildi.

Proje ile Trablus Uluslararası Havaalanı'nın, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü'nün öngördüğü standart ve gereklilikleri taşır hale getirilmesi, genel bütçe dışından finanse edilerek devletin üzerindeki yükün azaltılması, sivil havacılık alanında modern teknolojilerin yerlileştirilmesi ile bilgi ve tecrübe aktarımının hedeflendiği ifade edildi.

- TRABLUS ULUSLARARASI HAVAALANI

Başkent Trablus'un 27 kilometre güneyinde Kasr bin Gaşir bölgesinde bulunan Trablus Uluslararası Havalimanı 1934 yılında İtalyanlar tarafından yapıldı.

Askeri hava üssü olarak kurulan havalimanı ilk önce "Regia Aeronautica" olarak isimlendirilmişti. 1938 yılında genişletilerek, adı "Tripoli-Castel Benito" olarak değiştirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi tarafından Mart 2011'de Libya hava sahasına getirilen uçuş yasağından dolayı uçuşlara kapatıldı.

Aynı yılın ağustos ayında Kaddafi karşıtı devrimci Zintan Tugayı havalimanını ele geçirdi ve Ekim 2011'de uçuşlara tekrar başlandı.

2014 yılı ağustos ayında Fecr Libya milis grubunun havalimanına saldırarak burada kontrolü ele geçirmesinin ardından uçuşlar durdurularak Mitiga Havalimanına nakledildi ve bir daha da kullanılamadı.

Etiketler : Trablus Havaalanı Restorasyon İşbirliği Libya Terminal Türk Şirket
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