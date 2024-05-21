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21 Mayıs 2024 Salı 11:19:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2024 Salı 11:19:00

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 11.000 puanı aştı

Kaynak: AA

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 11.002,45 puanla rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksindeki yükseliş, bankacılık hisseleri öncülüğünde yüzde 1,6'nın üzerine çıktı. Bankacılık endeksi de yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Öte yandan Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), 264,3 baz puanla Şubat 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Analistler, ekonomi yönetiminin attığı adımların piyasalar tarafından olumlu karşılandığını belirtti.

Türkiye'de ortodoks ekonomi politikalarına dönüşün ardından yerli ve uluslararası yatırımcılar arasında güvenin iyileşmesiyle TL varlıklara ilginin devam ettiğini kaydeden analistler, uluslararası kurum ve kuruluşların da Türkiye ekonomisi için yaptığı olumlu açıklamalara dikkati çekti.

Etiketler : borsa istanbul bist 100 endeksi ekonomi
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