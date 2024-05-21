İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldıran 27 zanlı daha yakalandı

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21 Mayıs 2024 Salı 10:23:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2024 Salı 10:23:00

İstanbul'daki 1 Mayıs gösterilerinde polise saldırdığı sonradan belirlenen 27 zanlı yakalandı

Kaynak: AA

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İstanbul Saraçhane Meydanı'nda, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde polislere taş ve sopayla saldırıda bulunduğu sonradan tespit edilen 39 şüpheliden 27'si gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 1 Mayıs'ta polislere saldırdığı sonradan tespit edilen 39 zanlı hakkında, "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet" ve "kamu görevlisine mukavemet" suçlarından gözaltı kararı verildi.

Bunun üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri 27 zanlıyı yakaladı, 12 şüpheliyi ise arıyor.

Etiketler : istanbul 1 mayıs gösteri gözaltı
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