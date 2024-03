Murat Kurum projeyi açıkladı: Engelsiz seferberlik ilan edeceğiz

Beyoğlu'nda düzenlenen "Engelsiz Gönüller İftar Sofrası" programında vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum, "İstanbul'umuzda 10 yeni engelsiz yaşam merkezimizi hızla açacağız. Mevcut merkezlerin niteliklerini de dünya standartlarına ulaştıracağız. Engelsiz sosyal yaşam alanları ve koordinasyon merkezlerinin sayısını da, çeşidini de artıracağız" dedi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Beyoğlu'ndaki Hasköy Kültür Sanat ve Gösteri Merkezi'nde düzenlenen Engelsiz Gönüller İftar Sofrası programında vatandaşlarla bir araya geldi. Kurum, programda Ramazan ayının ilk iftarını engelli vatandaşlar ve aileleriyle birlikte yaptı. İlgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı da çektirdi.

"HANGİ MAKAMDA OLURSAK OLALIM İLK MAKAMIMIZI ASLA UNUTMAYACAĞIZ"



Programda konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, "Ramazan demek birlik, beraberlik, dayanışma ve paylaşma demektir. Onun da ötesinde Ramazan bereket demektir. Ramazan sabrın, şükrün, affın, bağışlanmanın ve merhametin adıdır. Bu yüzden hangi makamda olursak olalım ilk makamımızı asla unutmayacağız. Adaletten, merhametten, yaşamdan ve haklıdan yanayız. Biz Ramazan ayında kendimiz için olduğu kadar ümmetin yetim evlatları için de merhamet diliyoruz. Özellikle de zulümle, işgalle, savaşla, açlıkla mücadele eden kardeşlerimiz için de merhamet diliyoruz. Gönül coğrafyamızda yara alan her bir bölgemiz için, her bir kardeşimiz için Allah'tan yardım, kurtuluş, barış ve huzur getirmesini temenni ediyorum. Bugün yüreklerimiz Filistin için, Gazze için çarpıyor. Bu mübarek Ramazan ayında da insanlığın kalbi, gözü, kulağı Gazze'de. Gazze ümmetin ve insanlığın sesi, nefesi, canı, kanı, yarası, derdi olmuş durumda. Bu Ramazan ayında istiyoruz ki Gazze insanlığın yarası değil sevinci olsun. İstiyoruz ki, Gazze insanlığın acısı değil, umudu olsun. Gazze'de hukuksuzluk dursun. Gazze'de acımasız, insanlık dışı saldırılar dursun. Abluka son bulsun. Ramazan ayının Gazze başta olmak üzere tüm dünya mazlumlarına barış getirmesini, huzur getirmesini, hayırlar getirmesini yüce Rabbim'den niyaz ediyorum" dedi.

"İSTANBUL'UMUZU HEP BİRLİKTE DİRENÇLİ HALE GETİRECEĞİZ"



"İstanbul'umuzu tüm doğal afetlere karşı koruyacağız" diyen Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz her zaman 81 ilimize en güzel hizmetleri götürmenin gayretiyle çalıştık. Gece gündüz demedik, milletimizin acı gününde, zor gününde, her anında hep yanında olduk. İşte asrın felaketinde 11 ilde üç ayda 180 bin konutun yapımını biz başlattık. Elâzığ depreminin ardından yaptığımız konutlarla milletimize huzurlu ve güvenli bir yaşamı biz sunduk. Manavgat'ta tarihin en büyük felaketi sonrası 1 yıl geçmeden yaptığımız yeni sıcak yuvaları biz teslim ettik. Kastamonu'daki sel felaketinin ardından Bozkurt'u kısa sürede yeniden biz ayağa kaldırdık. İzmir'de binlerce sağlıklı konutu vatandaşlarımıza biz kazandırdık. Giresun'da sel felaketinin ardından Dereli'yi adeta yeniden biz inşa ettik. Biz yaptıklarımızla konuşuyoruz, yapacaklarımızı anlatıyoruz. 81 ilde 350 bin konut dönüştürmüş, sadece İstanbul'da 170 bin afete dirençli yuvalar yapmış bir kardeşiniz olarak aynı anlayışla 1 Nisan'da İstanbul'da kentsel dönüşümü başlatacağız. 650 bin konut projemizi gereksiz görenlere rağmen biz İstanbullu hemşehrilerimizi yeni ve güvenli yuvalarına kavuşturacağız. Deprem başta olmak üzere İstanbul'umuzu tüm doğal afetlere karşı koruyacağız. İstanbul'umuzu hep birlikte dirençli hale getireceğiz."

"İSTANBUL ÖZEL EĞİTİM KAMPÜSÜ'NÜN İNŞASINA SÜRATLE BAŞLAYACAĞIZ"



Engelliler için engelsiz seferberlik ilan edeceklerini belirten Kurum, "İstanbul'umuzda kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yürütürken yaşam alanlarımızı tamamen engelli kardeşlerimize uygun bir şekilde tasarlıyoruz. Sizleri risksiz İstanbul'un yanında engelsiz İstanbul'a, çilesiz İstanbul'a kavuşturacağız. İstanbul'da yaşamak özellikle siz değerli kardeşlerimiz için artık çileye, eziyete dönüştü. Kullandığınız asansörler çalışmıyor. Otobüslerdeki, metrobüslerdeki engelli rampaları açılmıyor. Metrolardaki yürüyen merdivenler bakımsızlıktan dolayı çalışmıyor. Kaldırımlarda engelli kardeşlerimiz için ayrılan alanlar işgal edilmiş durumda. Bu yüzden biz sizlere uğraştıran değil, ulaştıran bir İstanbul vaat ediyoruz. 1 Nisan'dan itibaren engelli kardeşlerimiz için 'Engelsiz Seferberlik' ilan edeceğiz. Tüm İstanbulluların ellerini engelli kardeşlerimizin mutluluğu için birleştireceğiz. İşe tesisleşmeden başlayacağız. İçerisinde okulların, spor merkezinin, hobi bahçesinin, atölyenin ve inovasyon merkezinin olduğu İstanbul Özel Eğitim Kampüsü'nün inşasına süratle başlayacağız. Burada çalışacak uzmanlarımız 7 gün 24 saat engelli kardeşlerimin hizmetkarı olacak" şeklinde konuştu.

"İSTANBUL'UMUZDA 10 YENİ ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİMİZİ HIZLA AÇACAĞIZ"



Engelli vatandaşlar için projelerini anlatmaya devam eden Murat Kurum, "İstanbul'umuzda 10 yeni engelsiz yaşam merkezimizi hızla açacağız. Mevcut merkezlerin niteliklerini de dünya standartlarına ulaştıracağız. Engelsiz sosyal yaşam alanları ve koordinasyon merkezlerinin sayısını da, çeşidini de artıracağız. Otizmli kardeşlerimiz için eğitim, bakım ve gelişim hizmetleri vereceğiz. İki otizm merkezini, Anadolu ve Avrupa yakasında inşa edeceğiz. Engelli kardeşlerim, şehrin her imkânından eşit bir şekilde faydalanacak. Bizim dönemimizde engelsiz şehir uygulamaları şehrin her yerine yayılacak. İstanbul erişilebilir bir şehir olacak. Akıllı uygulamalarla engelli kardeşlerimin şehirde çok rahat bir şekilde hareket etmesine imkân sağlayacağız. Yeni engelliler şehri artık İstanbul'un tüm ilçelerinde engelli kardeşlerimizle uyum içerisinde bu hizmetler sunulacak. Engellilere evde bakım hizmeti kapsamında vereceğimiz eğitimlerle uzmanlaştırdığımız kadrolarla hizmet edeceğiz. Biz engelli kardeşlerimizin her anında hep yanında olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Programa Murat Kurum'un yanı sıra İstanbul Milletvekili Serkan Bayram, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, AK Parti İl Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Mehmet Fatih Serdar, AK Parti İstanbul Engelliler Komisyonu Başkanı Yusuf Demir ve çok sayıda engelli vatandaş ile aileleri katıldı.