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24 Temmuz 2023 Pazartesi 16:11:00 - Güncelleme:24 Temmuz 2023 Pazartesi 16:11:00

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kaynak: AA

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Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine, bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 6 uçak, 6 helikopter, 21 arazöz, 9 su tankeri, 3 dozer, jandarma ve belediyelerin itfaiye ekiplerinden 300'ün üzerinde personelle müdahale edildi.

Ekiplerin yoğun çabasıyla yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, etkin ve hızlı bir müdahaleyle yangının kontrol altına alındığını söyledi.

Tavlı, karadan ve havadan cansiparane mücadele veren, başta ormanın kahramanları, Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, jandarma ve itfaiye teşkilatı ile yangınla mücadeleye destek veren herkese teşekkür etti.

Etiketler : muğla milas orman yangını
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