Datça'da korkutan deprem!

21 Ekim 2020 Çarşamba 10:59:00 - Güncelleme:21 Ekim 2020 Çarşamba 11:01:00
Muğla Datça'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Kaynak: AA
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Son Dakika Haberleri.. AFAD, saat 09.48'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Son Dakika Haberleri.. AFAD, saat 09.48'de merkez üssü Muğla'nın Datça ilçesinde 4.1 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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