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28 Nisan 2023 Cuma 15:18:00 - Güncelleme:28 Nisan 2023 Cuma 15:18:00

MSB'nin 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığına (MSB) bağlı iş yerlerinde istihdam edilecek 1115 sürekli işçi alımına ilişkin sınav sonuçları belli oldu.

MSB'den yapılan açıklamada, işçi alımı sınav sonuç duyurusunun "https://personeltemin.msb.gov.tr" internet adresinde yayımlandığı belirtildi.

Adaylar, 1115 kişinin alınacağı sınav sonuçlarına kimlik numarası ile ulaşabilecek.

TMSY sonuçları da açıklandı

Bakanlık, ayrıca MSB'ye bağlı iş yerlerinde istihdam edilecek Engelli ve Terörle Mücadele Sırasında Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananlar Statüsünde sürekli işçi alım sınav sonuçlarını da açıkladı.

45 kişinin alınacağı sınav sonuçları yine "https://personeltemin.msb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Etiketler : MSB 1115 kişi kimlik numarası
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