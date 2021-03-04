  • BIST
    1537.48
  • Dolar
    7,4357
  • Euro
    8,9599
  • Altın
    411,1510
İstanbul
2 / 8
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ İYİ Parti'den istifa etti
ABD'deki skandalla ilgili düğmeye basıldı
Whatsapp'tan yeni bir özellik daha!
"Çelikten kaledir donanmamız"
"Türkiye'yi özgürlükçü bir anayasaya kavuşturacağız"
ABD'de FETÖ propagandası! New York sokaklarında ilan verdiler
Katil Esed vatansız bırakacak
Müslüm Gürses müzesine yoğun ilgi var
Yosundan hayvan figürleri
Geleceğin Mucitleri yetişiyor
Baba ziyaret
Final pozu
Yeşilçam'ı anlatacaklar
Sağır-dilsiz kavramı tarih oldu
Hakaret ettiğiniz kadın 5 bebek kaybetti
Kadınlar için buluştular
Önce iş sonra bebek
Yemek arası mızıka şov
Yavuz Sultan Selim'in hayatı film oluyor
Çocuklarda etanol zehirlenmesine dikkat
Dijital bağımlılık bebeklikte yerleşiyor
Kolon kanserinde doğru bilinen 5 yanlış
Uzman Astrolog Özlem Recep ile 4 Mart burç yorumları
Rum kesimi rahat durmuyor!
04 Mart 2021 Perşembe 15:04:00 - Güncelleme:04 Mart 2021 Perşembe 15:04:00

MSB'den "Çelikten kaledir donanmamız" paylaşımı: Mavi Vatan 2021 Tatbikatı devam ediyor

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın başarıyla devam ettiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) "Çelikten kaledir donanmamız, şimşek çaktırır denizlerde, Karadeniz, Akdeniz, Ege Mavi Vatandır bizlere.. " paylaşımıyla Mavi Vatan 2021 Tatbikatı'nın devam ettiğini açıkladı.

MSB'den yapılan paylaşımda, "Ege Denizi ve Akdeniz'de 25 Şubat 2021 tarihinde başlayan Mavi Vatan 2021 Tatbikatı başarıyla devam ediyor." denildi.

MAVİ VATAN 2021 TATBİKATI

Tatbikatta, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından 82 gemi, 5 deniz karakol uçağı, 12 deniz helikopteri ile İnsansız Hava Araçları, Amfibi Deniz Piyade Birlikleri ve SAT/SAS görev timleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve taarruz helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından, F-16, F-4 ve HİK (Havadan İhbar ve Kontrol) uçakları, Jandarma Genel Komutanlığından arama kurtarma unsurları, Sahil Güvenlik Komutanlığından ise S/G botları olmak üzere toplam 87 gemi, 27 uçak ve 20 helikopter yer alıyor.

İnsansız Hava Araçlarının, deniz harekat alanında operatif ve taktik seviyede kullanımının sağlanacağı tatbikatta, gerçek harekat ortamının oluşturulması maksadıyla, yüksek süratli insansız araçların hedef olarak kullanılacağı su üstü ve hava savunma atışları icra ediliyor.

Etiketler : mavi vatan tatbikat donanma
'Ömrüm' dillerden düşmeyecek

'Ömrüm' dillerden düşmeyecek
Kayınvalide evinde üçüncü yıl kutlaması

Kayınvalide evinde üçüncü yıl kutlaması
Kalbini Uraz'a açtı

Kalbini Uraz'a açtı
Oyunculuk için hedefi 12'den vurdu!

Oyunculuk için hedefi 12'den vurdu!
Paranoyasız tatil dileği

Paranoyasız tatil dileği
Resimlerle geçmişe yolculuk

Resimlerle geçmişe yolculuk
Murat da o evi terk ediyor!

Murat da o evi terk ediyor!
Kariyer planlaması yavaş ve temkinli

Kariyer planlaması yavaş ve temkinli
Rihanna şarkısına cover

Rihanna şarkısına cover

EN ÇOK OKUNAN HABERLER