09 Ağustos 2022 Salı 12:46:00 - Güncelleme:09 Ağustos 2022 Salı 13:08:00
MSB: PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi
MSB: Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
MSB: Suriye'nin kuzeyinden Mardin Kızıltepe hudut hattımıza saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG'li terörist Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
- Tatar, Rum tarafının sıkıştırmanın yolunu açıkladı
- Abdülhamid Han Sondaj Gemisi yola çıkıyor
- Başkan Erdoğan talimatı verdi: Fiyatları düşürün
- Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Konya'da
- Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı olayında yeni gelişme! 9 kişi adliyeye sevk edildi
- MSB: PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi