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10 Ağustos 2020 Pazartesi 21:30:00 - Güncelleme:10 Ağustos 2020 Pazartesi 21:37:00

MSB, Doğu Akdeniz'de Oruç Reis'e refakat ve koruma sağlandığını bu fotoğraf kareleriyle duyurdu

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarında sismik araştırma faaliyetine başlayan Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığını fotoğraf kareleriyle duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından Oruç Reis ile ilgili fotoğraf kareleriyle açıklama yaptı.

Bakanlık açıklamasında, Oruç Reis araştırma gemisine Türk Deniz Kuvvetleri tarafından refakat ve koruma sağlandığını fotoğraflarla gösterdi.

Milli Savunma Bakanlığı, deniz yetki alanlarında uluslararası hukuktan kaynaklanan hak, alaka ve menfaatleri koruma azim ve kararlılığı çerçevesinde gerekli tüm tedbirlerin alındığını ifade etti.

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