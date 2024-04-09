MSB açıkladı... Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi
MSB'den yapılan açıklamada, "6 Nisan 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan'da bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi." ifadeleri kullanıldı.
6 Nisan'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.
MSB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"6 Nisan 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan'da bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi."
6 Nisan 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan'da bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.#MillîSavunmaBakanlığı https://t.co/afbCJg2Ges— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 9, 2024
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