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09 Nisan 2024 Salı 15:27:00 - Güncelleme:09 Nisan 2024 Salı 15:27:00

MSB açıkladı... Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi

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MSB'den yapılan açıklamada, "6 Nisan 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan'da bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi." ifadeleri kullanıldı.

6 Nisan'da düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi.

MSB'den konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"6 Nisan 2024 tarihinde Irak'ın kuzeyine gerçekleştirilen hava harekâtının sonuç tespit çalışmaları kapsamında, 3 PKK'lı teröristin daha etkisiz hâle getirildiği belirlendi. Böylece 6 Nisan'da bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 9'a yükseldi."

Etiketler : msb terör operasyon
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