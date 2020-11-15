MSB: Teröristlerin sonu çukurlara gömülmektir

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15 Kasım 2020 Pazar 18:14:00 - Güncelleme:15 Kasım 2020 Pazar 18:28:00

MSB açıkladı: Başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm teröristlerin sonu hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmektir

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Suriyelilerin katili, başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm teröristlerin sonunun hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmek olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Suriyelilerin katili, başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm teröristlerin sonunun hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmek olduğunu bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde gelecek hayali kuran emperyalist uşağı terör örgütlerine ve onun sözde yöneticilerine hayal kurdurmamakta kararlı ve buna muktedirdir. Suriyeli kardeşlerimizin katili olan başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere büyüğünden küçüğüne tüm teröristlerin sonu hayalleri ile birlikte kazdıkları çukurlara gömülmektir.
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