MSB açıkladı: Başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm teröristlerin sonu hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmektir
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeyinde Suriyelilerin katili, başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm teröristlerin sonunun hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmek olduğunu bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyinde Suriyelilerin katili, başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm teröristlerin sonunun hayalleriyle kazdıkları çukurlara gömülmek olduğunu bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyinde gelecek hayali kuran emperyalist uşağı terör örgütlerine ve onun sözde yöneticilerine hayal kurdurmamakta kararlı ve buna muktedirdir. Suriyeli kardeşlerimizin katili olan başta PKK/YPG ve DEAŞ olmak üzere büyüğünden küçüğüne tüm teröristlerin sonu hayalleri ile birlikte kazdıkları çukurlara gömülmektir.
Dağlık Karabağ'da büyük bir zafer elde ederek bizleri gururlandıran Azerbaycan Türkü kardeşlerimize ve onların kahraman ordusunun kahraman askerlerine ithaf olunur...�������� pic.twitter.com/rRZPISXTGM— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 14, 2020
- Başkan Erdoğan: Kuzey Kıbrıs'a yapılan adaletsizliği hazmetmek mümkün değil
- 'Türkiye'de 18 bin 910 toplanma alanı bulunmaktadır'
- MSB: Teröristlerin sonu çukurlara gömülmektir
- Lewis Hamilton Türkiye Grand Prix'sinde 7. şampiyonluğunu ilan etti
- KKTC'de tarihi gün... Başkan Erdoğan: Diplomasi oyunlarına tahammülümüz kalmamıştır
- TSK'nın envanterine girmeye hazır