14 Ekim 2020 Çarşamba 10:20:00 - Güncelleme:14 Ekim 2020 Çarşamba 10:21:00
MSB: 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi
MSB: Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi.
- MSB: 3 PKK/YPG'li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi
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