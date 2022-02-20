VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ara, Bul, Yok Et!
"Avrupa'da çok güçlü bir barut kokusu var"
"Çin yeni bir kriz çıkartabilir"
Kenan Işık'ın son durumu.
Bill Gates'ten yeni salgın uyarısı!
JP Morgan: Fed 9 kere faiz artıracak
Hem gönül hem de bedenler ısınıyor
Yunanistan'dan provokasyon!
Türkiye yer altı gaz depolama kapasitesini artırıyor
Tarlasına piyango düştü!
Afrika turu başlıyor!
Başkan Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart'ta gerçekleşecek
Bakan Akar: Terör koridorunu parçaladık!
Elektrikte yüzde kaç indirim gelecek?
"Başarıyla tamamlandı"
Meteoroloji'den sağanak uyarısı!
Putin'den nükleer gözdağı
Evlerden sonra sıra esnafta!
Senaryo okuyor
Final sorusuna esprili cevap
Rapçiler buluşacak
Arabesk gecesi
'Annesi değil ablası sandım'
Yeni yaşa yeni aşk
20 Şubat 2022 Pazar 15:35:00 - Güncelleme:20 Şubat 2022 Pazar 15:35:00

MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: DHA

ABONE OL

Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Etiketler : MİLLİ Savunma Bakanlığı MSB Irak Metina bölgesi
2. kez evleniyor

2. kez evleniyor
Aşk belgelendi

Aşk belgelendi
Pasta yerine çiğ köfte

Pasta yerine çiğ köfte
Düğün hazırlıklar başladı

Düğün hazırlıklar başladı
Sokakta oturup ağladım

Sokakta oturup ağladım
Baba olmanın avantajını yaşadı

Baba olmanın avantajını yaşadı
O konuya girmeyelim

O konuya girmeyelim
Kötü yoruma ateş püskürdü

Kötü yoruma ateş püskürdü
Manço şarkısına Erdem yorumu

Manço şarkısına Erdem yorumu

EN ÇOK OKUNAN HABERLER