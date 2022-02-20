MSB: 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: DHA
Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdi.
MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin Hava Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Ara, Bul, Yok Et!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 20, 2022
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlara kararlılıkla devam edecek. pic.twitter.com/bs8AzZHsGD