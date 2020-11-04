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04 Kasım 2020 Çarşamba 18:58:00 - Güncelleme:04 Kasım 2020 Çarşamba 19:02:00

MSB: 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan paylaşımda: "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.

Etiketler : pkk terör msb milli savunma bakanlığı
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