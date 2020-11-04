MSB: 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.