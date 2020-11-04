MSB: 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan paylaşımda: "Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.
Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Hakkari Şemdinli sınır bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 2 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/UOKEHmn0jC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 4, 2020
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