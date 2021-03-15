Terör örgütüne büyük şok! MİT'ten nokta operasyon

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15 Mart 2021 Pazartesi 16:02:00 - Güncelleme:15 Mart 2021 Pazartesi 16:02:00

MİT'ten nokta operasyon: YPG'nin sözde tugay komutanı yakalandı

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MİT, terör örgütü PKK/KCK'nın Suriye kolu PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı terörist İbrahim Babat'ı, Suriye'deki nokta operasyonuyla yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

MİT ekibi, Suriye'deki nokta operasyonuyla terörist PYD/YPG'nin sözde tugay komutanı "Şeh Guyi" kod adlı terörist İbrahim Babat'ı aracıyla seyir halindeyken yakaladı.

Örgütün planları deşifre edildi

Sınır hattından Türkiye'ye getirilen terörist Babat'ın ifadeleriyle MİT, Suriye Milli Ordusu unsurlarıyla beraber Barış Pınarı Harekatı bölgesinde, eylemlerde kullanılmak üzere hazırlanan örgüte ait çok sayıda el yapımı patlayıcı, mayın ve elektrikli fünyeyi ele geçirdi.

Ayrıca Babat'ın sorgusuyla, örgütün, Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait Suriye-Türkiye sınır hattındaki karakol ve üslere yönelik eylem planları da deşifre edildi.

Terör örgütüne 2011'de Cizre'de katılan terörist Babat'ın, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin'de örgütün kırsal kadrosunda faaliyetlerine başladığı, bir süre Zap'ta kaldıktan sonra 2017'de Suriye'ye geçtiği ve örgütün sözde tugay komutanı olarak görevlendirildiği belirtildi.

Etiketler : mit pkk kck suriye terör örgütü ypg
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