MİT'ten çifte operasyon: Beş terörist etkisiz

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22 Haziran 2022 Çarşamba 14:20:00 - Güncelleme:22 Haziran 2022 Çarşamba 14:20:00

MİT'ten Kuzey Irak'ta çifte operasyon: Beş terörist etkisiz

Kaynak: AA

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MİT'in Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği iki ayrı operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda 5 teröristi etkisiz hale getirdi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde MİT tarafından 17 ve 21 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonlarda 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Etiketler : Milli İstihbarat Teşkilatı Gara 5 teröristi etkisiz hale getirdi MİT
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