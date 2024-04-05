MİT ve Emniyet'ten İsrail casuslarına operasyon
Kaynak: DHA
İstanbul'da, İsrail istihbarat servisine bilgi topladıkları tespit edilen 8 şüpheli 'Köstebek-3' operasyonu ile yakalandı. Şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrolle serbest kaldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, MİT Başkanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Başkanlığı koordinesinde, İsrail istihbarat servislerine bilgi sızdıran kişilerle ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İsrail istihbarat servisinin hedefindeki Türkiye'de bulunan kişiler ve şirketler hakkında bilgi ve belge toplayan şüphelileri yakalamak için operasyon düzenledi.
'Köstebek-' adı verilen operasyonda 8 şüpheli yakalandı. Emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklanırken, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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