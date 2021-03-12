Mısır'la ilk diplomatik temas... 'Daha ileri düzeye de taşırız'

Mısır'la ilk diplomatik temas... Başkan Erdoğan: 'Neticelere göre daha ileri düzeye de taşırız'

Başkan Erdoğan Hz. Ali Camiinde kıldığı cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "(Koronavirüs tedbirleri) Netice almakta zorlanıyorsak tabii ki vatandaşımızın sağlığını ön plana çıkarmak suretiyle süreci devam ettireceğiz" dedi.

Erdoğan, "Mısır ile istihbari, diplomatik ve ekonomik olarak zaten iş birliği sürecimiz devam ediyor. Bunda herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Neticelere göre daha ileri düzeye de taşırız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Aşı) Çin'den de ikinci bir paketin gelmesi söz konusu olabilir. Mutabık kalırsak bir 50 milyon daha Çin'den alabiliriz." dedi.