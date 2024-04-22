Minibüs uçuruma devrilip yandı: 3 ölü, 18 yaralı
Kaynak: AA
Adana'da bir minibüs uçuruma devrilerek yandı. Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz tespit edilemeyen minibüs Karaisalı ilçesi Gildirli Mahallesi'nde uçuruma devrildikten sonra alev aldı.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın söndürüldü.
Sağlık ekipleri minibüsteki 3 kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralanan 7'si çocuk 18 kişi, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı.
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