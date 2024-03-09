09 Mart 2024 Cumartesi 07:12:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 07:12:00
Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir atandı
Kaynak: AA
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir'in atandığına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, MSB Lojistik Genel Müdürü Veysel Uyar görevden alınarak, yerine Erbil Özdemir atandı.
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