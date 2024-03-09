VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Ramazan öncesinde SYDV'lere 837,3 milyon lira kaynak aktarıldı
İstanbul'a yeni metro hattı! "Yarın açıyoruz"
Bartın'da işçi servislerinin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 27 kişi yaralandı
Seçil Erzan'la yüzleşen Arda Turan: Paramı versin de isterse çıksın
Hernandez, uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulundu
Başkan Erdoğan'ın bugünkü programı yoğun
09 Mart 2024 Cumartesi 07:12:00 - Güncelleme:09 Mart 2024 Cumartesi 07:12:00

Milli Savunma Bakanlığı Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir atandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Lojistik Genel Müdürlüğüne Erbil Özdemir'in atandığına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, MSB Lojistik Genel Müdürü Veysel Uyar görevden alınarak, yerine Erbil Özdemir atandı.

Etiketler : milli savunma bakanlığı lojistik genel müdürlüğü erbil özdemir atama
İkizlere sürpriz kutlama

İkizlere sürpriz kutlama
Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı

Rüya Ersavcı'nın tekli heyecanı
Paris'ten geldi, Hakan'a koştu

Paris'ten geldi, Hakan'a koştu
Yasmin Dominik'ten trip yedi

Yasmin Dominik'ten trip yedi
Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!

Taş Kağıt Makas nefes kesiyor!
Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı

Gökhan Türkmen, Selami Şahin şarkısını yorumladı
Estetik açıklaması dikkat çekti

Estetik açıklaması dikkat çekti
60 günde devrialem

60 günde devrialem
Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

Yasemin Özilhan'dan ekranlara dönme sinyali

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX