Milli Görüş'ün önde gelen ismi Mehmet Bingöl'den Başkan Erdoğan'a destek

HDP'nin açık desteğini ilan etmesi, 6'lı masadaki muhafazakar partilerin teşkilatlarında rahatsızlığa neden oldu.

Art arda gelen istifalara ve Cumhur İttifakı'na destek açıklamalarına bir yenisi daha eklendi.

Bir dönem Ümraniye Belediye Başkanı olan, Saadet Partili Mehmet Bingöl de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini açıkladı.

Mehmet Bingöl, dün yaptığı iftar konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"ÜLKEMİZİN ÜZERİNDE ÇOK BÜYÜK OYUNLAR VAR"

Muhterem kardeşlerim, gerçekten çok önemli günlerden geçiyoruz. Büyük bir imtihanın arefesindeyiz. Beni buradaki kardeşlerimizin çoğu tanıyor. Buradaki herkesle mesaimiz oldu. Üsküdar'da 1975'ten beri, İstanbul'da 1970'lerden beri bu camianın içerisinde hayırlı hizmetlerde bulunduk.

Hep beraber, Hakkın ülkemizde hakim olması için bir mücadele bayrağı açtı, Prof. Dr. Necmettin Erbakan. Biz de Hakk'ın hakim olması için elimizden geldiği kadar mücadele ettik. Bir dönem geldi, ayrılıklar oldu. 2004 yılında kenara çekildim, izledim. Şunu gördüm ki, ülkemizin üzerinde çok büyük oyunlar var. Siyonizmin oyunlarını hepimiz biliyoruz.

"GENEL BAŞKAN DAHİL HERKESE İZAH ETTİM, AMA ALDANMIŞLAR"

Siz onların dinine girmeden onlar sizden razı olmazlar. Yani cihad, kıyamete kadar devam edecek. Gördüm ki, Saadet Partisi'ndeki kardeşlerimiz bir yanlışlıkta aldanma içerisinde. Sizi kullanıyorlar. Yarın bu anlaşmalar protokoller, hiçbirinin geçerliliği olmayacak. Yetkiyi ellerine alınca sizi ellerinin tersiyle itecekler ve kendilerine verilen talimatı yerine getirecekler diye ikaz ettim, uyarmaya çalıştım. Genel Başkan dahil bunları söyledim. Ama ne hikmetse aldanmışlar, gidiyorlar. Ben, bu gidişin karşısında durmaya söz verdim. Bundan sonra kurtlar sofrasında ülkeyi paylaştıracak kim kime ne kadar pay verecek bunun hesabı.

"TABANDAKİ ARKADAŞLAR, KILIÇDAROĞLU'NA ASLA OY VERMEYECEK"

Şu anda şunu görüyorum ki, Cumhur İttifakı yeniden iktidar olmalı. Bunun için elimizden gelen gayreti göstermemiz gerekir. Eski arkadaşlarımı gerek arayarak gerek yüz yüze izah etmeye çalışıyorum. Şunu görüyorum ki, tabandaki arkadaşlar, teşkilat içerisinde olmalarına rağmen, bu nehre su vermeyeceklerini, Kılıçdaroğlu'na asla oy vermeyeceklerini söylüyorlar. Bu ne kadar doğru, seçimden sonra göreceğiz. Ama ben şuna inandım ki, bu Millet İttifakı denen 6'lı-7'li masadan bu ülkeye hayır gelmeyecek. Ve bu ülkeyi Siyonizme teslim edecekler. Kazançlarımızı ve kazanımlarımızı elimizden alacaklar. Savunma sanayisi bitecek. Ve güvenlik meselesi yeniden sorun olmaya başlayacak. Esnaflar dükkanlarında rahat edemeyecekler neden? HDP'nin militanları şantaj yapacak.

"3 PARTİ İÇİNDEKİ ARKADAŞLARIMIZLA BASIN AÇIKLAMASI YAPACAĞIZ"

Şu anda AK Parti iktidarı çok hayırlı hizmetler yaptı, bazı eksikler var, İnşallah onlar da düzeltilecek. Eski Milli Görüşçülere büyük görev düştüğü gibi, şu anda AK Parti yönetimindeki arkadaşlara da çok büyük görevler düşüyor. Benim gibi bir hayli arkadaşlarım var 3 parti içerisinde. Onlarla da bir araya gelip basın açıklaması yapmayı düşünüyoruz.

MİLLİ GÖRÜŞ'ÜN ÖNEMLİ İSİMLERİ CUMHUR İTTİFAKI'NI DESTEKLEYECEK

Daha önce Saadet Partisi Genel İdare Kurulu Üyesi Abdullah Sevim, Saadet Partisi hatibi ve Avrupa Milli Görüş Teşkilatı'nın önde gelen isimlerinden olan Hasan Damar, Saadet Partisi Eski Genel Başkan Yardımcısı İlyas Tongüç de Cumhur İttifakı'na desteklerini açıklamıştı.