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Bakan Tekin'den öğretmen atamaları açıklaması
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23 Nisan 2024 Salı 19:49:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 19:49:00

Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmen atamaları açıklaması

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Bakan Tekin, öğretmen atamalarının önümüzdeki hafta içerisinde netleşeceğini duyurdu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen atamaları ile ilgili önümüzdeki hafta sayı netleşir." dedi.

Ayrıntılar geliyor....

Etiketler : Bakan Tein öğretmen atamaları netleşecek
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