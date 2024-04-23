Bakan Tekin'den öğretmen atamaları açıklaması

23 Nisan 2024 Salı 19:49:00 - Güncelleme:23 Nisan 2024 Salı 19:49:00
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den öğretmen atamaları açıklaması
Bakan Tekin, öğretmen atamalarının önümüzdeki hafta içerisinde netleşeceğini duyurdu.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, "Öğretmen atamaları ile ilgili önümüzdeki hafta sayı netleşir." dedi.
Ayrıntılar geliyor....
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