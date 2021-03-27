Bahçeli'den flaş açıklamalar

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27 Mart 2021 Cumartesi 19:00:00 - Güncelleme:27 Mart 2021 Cumartesi 19:00:00

MHP lideri Bahçeli'den sert sözler: Mora ayaklanmasının rövanş sayfası henüz görülmedi

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MHP Lideri Bahçeli, Rum Kesimi'nde bulunan camiye yönelik saldırıya sert tepki gösterdi. Bahçeli, "Mora ayaklanmasının rövanş sayfası henüz görülmedi." dedi.

MHP lideri Bahçeli sosyal medya hesabından gündemi değerlendirdi.

Bahçeli paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Ramazan ayının müjdecisi, manevi kurtuluşun gecesi, günahlardan arınmanın müstesna bir vetiresi olan mübarek Berat Kandili'ni idrak ediyoruz. İhsanın bol, ilahi mükafatın çok olduğu Berat Kandili'nin ahlaki, İslami ve insani sorumlulukları perçinlemesini bilhassa diliyorum.

İnsanlığın karamsarlık limanına demirlediği, kötülüğün kol gezdiği, yalan ve riyanın cirit attığı, hıyanet ve huşunetin genişleyip yaygınlaştığı bugünlerde, vicdanımızın sesini dinlemeye, kendimize dönüp akıl ile gönül arasındaki bağı güçlendirmeye ihtiyaç vardır.

Kibir, hırs, husumet, tamah, ihtiras, kıskançlık, bencillik, cahillik, iki ucu keskin bıçak olan tahammülsüzlük insan hayatını zindana çeviren, sevgi ve hürmeti zedeleyen, hoşgörü ve merhameti örseleyen menfi haller olarak giderek çapını ve çeperini genişletmektedir.

Bizi biz yapan yüce hasletlere sarılmadıktan, bizi insan yapan yüksek değerleri benimsemedikten, birbirimizi anlayıp dinlemedikten sonra manevi duruluğa, huzur ve sükûnete ulaşmak çok zordur. Zaman nehrinin hızlı akışı esnasında sabırla durum muhasebesi yapmak zorunluluktur.

Berat Kandili'nin kalbimizi nurlandırmasını, insanlığın etrafını kuşatan kirlilikten, tesiri altına girilen karanlık türbülanstan çıkış için bir milat olmasını temenni ediyorum. Fitnenin yerine fazileti geçirmek, gıybetin yerine muhabbeti yerleştirmek temel görev olmalıdır.

"MORA AYAKLANMASININ RÖVANŞ SAYFASI HENÜZ GÖRÜLMEDİ"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol kentindeki camiye yönelik saldırıları kınadı.

"1821 Mora ayaklanmasının 200.yıldönümü münasebetiyle Türklere ölüm sloganları atanlar, cami duvarlarına mavi boyayla haç resmi çizenler alçaktır, korkaktır, günahkârdır.

Mora ayaklanması, Türk milletinin geçmişine damga vuran kanlı ve kahredici facialardan birisidir. Ve bu ayaklanmada gerçek manada bir soykırım yaşanmıştır. 40 bine yakın Müslüman Türk katledilmiştir. Ne ibretliktir ki, beşeriyet bu toplu katliama karşı hala suskundur.

Müslüman Türk'ün kanından beslenen canilerin torunlarına tavsiyem, sabrımızı taşırmamaları, tahrik ve tacizlerinden derhal vazgeçmeleridir. Çünkü Mora ayaklanmasının rövanş sayfası henüz görülmemiş, bu hesap henüz kapanmamıştır.

Etiketler : mhp devlet bahçeli mora ayaklanması
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