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22 Nisan 2024 Pazartesi 13:19:00 - Güncelleme:22 Nisan 2024 Pazartesi 13:19:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den DEM Parti'ye tepki

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MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türk bayrağını kabullenemeyenler, vatandaşlıktan derhal çıkarılmalı, mallarına-mülklerine el konulmalı, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmalı. Tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur" açıklamasını yaptı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk bayrağını kabullenemeyenler, vatandaşlıktan derhal çıkarılmalı, mallarına-mülklerine el konulmalı, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmalı. Tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur" açıklamasını yaptı.

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Etiketler : devlet bahçeli türk bayrağı dem parti
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