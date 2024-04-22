MHP Genel Başkanı Bahçeli'den DEM Parti'ye tepki
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Türk bayrağını kabullenemeyenler, vatandaşlıktan derhal çıkarılmalı, mallarına-mülklerine el konulmalı, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmalı. Tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur" açıklamasını yaptı.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türk bayrağını kabullenemeyenler, vatandaşlıktan derhal çıkarılmalı, mallarına-mülklerine el konulmalı, bunun yanında DEM Parti hakkında kapatma davasının açılarak bölücü milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmalı. Tarihe, ecdada, vatana ve millete namus borcudur" açıklamasını yaptı.
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