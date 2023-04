Nevşehir Diriliş Meydanı'nda partisinin düzenlediği "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'ne 19 gün kala Nevşehirlilerin huzurunda olduğunu söyledi.

Alanda bulunanlara selamlayan Bahçeli, toplantıya katılanlara ve düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Bahçeli, çok partili siyasal hayatta yönetim sistemi olarak tercih edilen parlamenter sistemin bir türlü istikrarı sağlayamadığını, beklenen huzur, refah ve iyileşmeyi tahkim edemediğini belirterek, "Nitekim sosyal, siyasal ve ekonomik krizler yakamızı hiç bırakmadı. Darbeler, siyasi kutuplaşmalar, koalisyon kavgaları, kurulamayan, kurulsa bile ömrü kelebeğin ömrü kadar kısa süren hükümetler ülkemizin talihini makus bir istikamete çevirdi." diye konuştu.

Bu nedenle Türkiye'nin 1946 yılından 2017 yılına kadar rahat nefes alamadığını savunan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Üstelik 15 Temmuz 2016 tarihindeki FETÖ darbe ve işgal teşebbüsü yönetim sisteminde acilen bir reform yapılmasını zorunlu hale getirdi. İşte böyle bir ortamda 16 Nisan 2017 tarihli halk oylamasıyla milletimiz cerrah titizliğiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni kabul etmiş, bu yeni sistem 9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren resmen uygulanmaya başlanmıştır. Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi geçmişten kopuş değil, bilakis tarih kültür ve medeniyet mirasımızı çok daha güçlü bir şekilde sahiplenme ve geleceğe taşıma kararlılığıyla eklemlenip birleşti. Temsilde adalet, yönetimde istikrar çok şükür sağlandı ve sağlam bir zemine kavuştu. Türkiye eskisinden çok daha muktedir bir seviyeye ulaştı. Cumhuriyet'in ilk yüzyılından çıkarılan ders ve sonuçlarla yeni yüzyılın eşiğinde Türk ve Türkiye vizyonu belirlendi, yol haritası çizildi. Hamdolsun dev uyandı ve ayağa kalktı. Bu başarı cumhurun başarısıdır, bu başarı Cumhur İttifakı'nın hissesine düşen onur payesidir. Bilinmelidir ki Türkiye geriye sarmayacaktır. Türkiye gelişmeleri ve tarihin akışını yedek kulübesinden takip etmeyecektir."

"İSTİKBALİMİZİ GÜVENCEYE ALMAK İÇİN SIRA SENDE"



Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin imkanlarıyla, Cumhur İttifakı'nın akıl ve ahlakla karılmış iradesiyle Türkiye'nin dünya çapında milletler ve medeniyetler mücadelesinde mukayeseli üstünlüğünü göstermeye, bu alanda rüştünü ispat etmeye başladığını vurguladı.

Alanda bulunanlara, "Cumhuriyetin yeni yüzyılında yepyeni bir Türkiye zaferine hazır mısınız?" diye soran ve "evet" cevabı alan Bahçeli, şunları kaydetti:

"14 Mayıs 2023 tarihinde sandığa gidip varlığınıza, birliğinize ve geleceğinize sahip çıkacak mısınız? 'Sana söz baharlar gelecek' diyen zillet ve melanet zihniyete bahar diye vadettiği kara kışı, karanlık planları, kargaşa ve kaos hazırlıklarını aynen iade edecek misiniz? Milliyetçi Hareket Partisinin Nevşehir milletvekili adaylarını Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderecek misiniz? Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek misiniz? Nevşehirli kardeşlerim evet cevabıyla 'sıra bende' diyor. Hakkınız var, helaliniz var, hedefleriniz var, sıra hepinizde. Aziz milletim, siyasi ve hukuki esaslara bağlanan istikrar için sıra sende. Aziz milletim, istiklalimizi müdafaa etmek, istikbalimizi güvenceye almak için sıra sende. Sıra sizde Nevşehirli kardeşlerim. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne sahip çıkmak için sıra sizde. Türk ve Türkiye Yüzyılı'na destek vermek için sıra sizde. Terör örgütlerine boyun eğen zillet ittifakını sandığa gömmek için sıra sizde. Al bayrağımızı daha da yükseltmek için sıra sizde. Milli bekamıza, milli haklarımıza arka çıkmak için sıra hepinizde."

Millet İttifakı'nın ana gayesinin parlamenter sisteme geri dönmek olduğuna işaret eden Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İYİ Parti Başkanı 22 Nisan 2023 tarihinde Ankara'da aynen demişti ki 'Koalisyon hükümeti faydalıdır, devletin hafızası gitmiştir.' Umudunu koalisyon hükümetlerine bağlayan bir siyaset anlayışından hayır gelmez. Ortaklık kuran partiler arasında çatışma ve çekişmelerle ülkemizi kilitleyen koalisyon hükümetlerini övmek akılsızlık ve aymazlıktır. Türkiye ne çekmişse bu arızalı kafalardan çekmiştir, bu sancılı kafalar istikrara muhaliftir. Bu sakat mantık sahipleri milletimizin huzur, güvenlik ve refah beklentisine hepten mugayirdir. Devletin hafıza kaybına uğradığını söylemek ise katmerli bir ithamdır. Böylesi siyasi zihniyetlerin derdi koltuktur. 'Başbakan olacağım' propagandasıyla FETÖ projesinin gönüllü temsilcisi olanlar geldiğimiz bu aşamada kendi partisinde ne ülkücü bırakmış ne de milliyetçiye tahammül etmiştir. Hepsini birden dışlamış kapının önüne koymuştur."

"BUNLARA GÜVEN DUYULAMAZ, BUNLARA İTİBAR EDİLEMEZ"



Bahçeli, devletin hafızasının canlı olduğunu, Türk devlet felsefesinin 2500 yıllık hafızasının saat gibi çalıştığını belirtti.

Doğruları söylemekten korkmayacaklarını vurgulayan Bahçeli, "Biz yalan, yıkım ve yozlaşma failleriyle mücadeleden kaçmayacağız. Haksızlık ve hayasızlık karşısında susan dilsiz şeytanlardan da olmayacağız. Rahmetle andığım merhum Sezai Karakoç, bakınız ne diyordu, 'Onlar sanıyorlar ki biz sussak mesele kalmayacak. Halbuki biz sussak tarih susmayacak. Tarih sussa hakikat susmayacak. Onlar sanıyorlar ki bizden kurtulsalar mesele kalmayacak. Halbuki bizden kurtulsalar, vicdan azabından kurtulamayacaklar. Vicdan azabından kurtulsalar, tarihin azabından kurtulamayacaklar. Tarihin azabından kurtulsalar Allah'ın gazabından kurtulamayacaklar.'" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun tek bir projesi ve hazırlığı olmadığını iddia eden Bahçeli, "Kılıçdaroğlu, iflas bayrağını çoktan çekmiştir. Kazanamayacak adaylarını kazandırmak için oturduğu masadan 'kumar masası' diyerek önce kalkan, sonra tıpış tıpış tekrar geri oturan ve milleti kandıran İP Başkanı ve yönetimi iyice çuvallamıştır. Bunlara güven duyulamaz, bunlara itibar edilemez çünkü bunlar sabah başka, akşam başkadır. Dün dediklerini bugün yalanlayan, bugün söylediklerini de gelecekte çiğneyecek olan ilkesizler güruhu zillet ittifakında buluşmuştur." ifadelerini kullandı.

"ONLARIN ZALİM EFENDİLERİ VARSA BİZİM ASİL MİLLETİMİZ VARDIR"



"Terör örgütü PKK'nın Kılıçdaroğlu'nun havarisi ve destekçisi olduğunu" savunan Bahçeli, şöyle devam etti:

"Mehmetlerimize kurşun sıkan katiller, Kılıçdaroğlu'nun yanı başındadır. FETÖ'cüler, bölücüler, dünün Ali Dibo'ları, Türk düşmanları, emperyalizmin piyonları, CHP ve İYİ Parti listelerinde milletvekili adayı olarak gösterilmişlerdir. Kılıçdaroğlu, eroinmanlardan, esrarkeşlerden temiz para alacağını iddia ediyor. Kılıçdaroğlu ve siyasi kadrosu utanmadan, sıkılmadan ABD'yi tatmin edeceklerini açıklıyor. HDP'nin kayyum partisi, PKK'nın maske takmış yeni oluşumu Yeşil Sol Parti, Kılıçdaroğlu'nu alkışlayıp arkasında duruyor. Küresel düzeyde faaliyet gösteren düşünce kuruluşlarının sözcüleri, eli kalem tutan gayrı milli sefiller, sözde aydınlar, yerli ve yabancı kiralık gazeteciler, Haçlı beslemeleri, Mondros artıkları, Sevr hayranları, mütareke lobisi, müzakereci çevreler Kılıçdaroğlu'na şakşakçılık yapıyor. Onların zalim efendileri varsa bizim asil milletimiz vardır. Onların terör örgütleri varsa bizim de onların başını ezecek bıçkın irademiz vardır."

Millet İttifakını eleştiren Bahçeli, "Zillet ittifakı aynı zamanda terör ittifakıdır. Zillet ittifakı aynısıyla günah ittifakı, milli güvenlik sorunudur. Bu ittifaka, bu ittifakın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ülkemizin geleceği bırakılamaz. Deprem olur, siyasi hesap yaparlar. Bırakınız tek göz güvenli konut inşa etmelerini bari bir kümes yapın deseniz, üç maymunu oynarlar. Başarısızlıkları, basiretsizlikleri ve beceriksizlikleri gün gibi meydandadır. Yetersizlikleri, kabiliyetsizlikleri, cehaletleri, hamiyetsizlikleri, had safhadadır." değerlendirmesinde bulundu.

"BUNLARDA 'ÖNCE ÜLKEM' ANLAYIŞI DEĞİL, 'ÖNCE MAKAM' İHTİRASI HAKİM"



Kahramanmaraş merkezli depremlere değinen Bahçeli, 75 gün sonra yapımı tamamlanan köy evlerinin hak sahiplerine teslim edildiğini anımsattı.

Bunun muhteşem bir iradenin göstergesi olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Ancak zillet ittifakı 12 ay 21 günde toplam 13 kez toplanmak suretiyle eğreti ve zoraki bir cumhurbaşkanı adayını düşe kalka tespit etmiştir. 75 günde mucizelere imza atan bir devlet yönetimi, hükümet marifeti ve Cumhur İttifakı varken 387 günde bir cumhurbaşkanı adayını bile güç bela bulan zillet ve ziyan içinde bocalayan bir siyasi ittifak karşımızdadır. Allah muhafaza bunlar yetki alsa Türkiye'yi üç günde batırırlar çünkü bunlarda liyakat yoktur, bunlarda ehliyet yoktur, bunlarda samimiyet, dirayet ve adanmış bir yürek yoktur. Bunlarda 'önce ülkem' anlayışı değil, 'önce makam' ihtirası, önce milletin kavrayışı değil, öncelikle rant ve ikbal hırsı hakimdir." diye konuştu.

Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin ardından acil gündem maddelerinin bulunduğunu söyledi.

"En acil birinci gündemimiz depremin hasarlarını tümüyle onarmak, yaraları sarmak, yeni ve güvenli 650 bin konutu inşa ederek depremzedelere teslim etmektir." diyen Bahçeli, ikinci acil gündemlerinin sosyal ve ekonomik reformlarla toplumsal refah ve rahatlamayı daha da güçlendirmek, genişletmek ve her kesime yaymak olduğunu dile getirdi.

Bahçeli, üçüncü gündemlerinin terörle mücadeleyi mutlak bir başarıyla sonuçlandırıp bu kanlı döngüyü millet ve ülkenin gündeminden tamamıyla çıkarmak olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Dördüncüsü, yeni, demokratik, kapsayıcı, mutabakata dayalı, milletimizin beklentilerine uygun, yeni hükümet sisteminin doğasıyla uyumlu, yeni çağı kavrayan Türk ve Türkiye yüzyılının hukuki altyapısını kuran bir anayasayı ülkemize kazandırmaktır. Beşincisi, adaletten sanata, sanayiden eğitime, ulaştırmadan sağlığa, spordan kültürel hayata, tarımdan teknolojiye, çevre ve iklim değişikliğinden kentsel dönüşüme, diplomasiden turizme, ekonomiden siyasete kadar her alanda yeni yüzyılın ruhunu kavrayan ve aslına devam eden yapısal dönüşüm hamlesini hızlandıran, önümüzdeki yüzyılı Türkçe okuyan milli stratejiyi el birliğiyle hedefine ulaştırmaktır. Altıncı acil gündemimiz de çevremizi barış kuşağına alarak komşularla iyi ve dostane ilişkiler geliştirmek, Türk ve İslam dünyasıyla sıkı diyaloglar kurmaktır."

Türkiye'nin yasama ve yürütme yapısı arasında tam bir dengenin tesis edilerek, 2033 yılında temel meselelerini çözmüş, İstanbul'un fethinin 600'ncü yıl dönümü olan 2053'te de süper güç seviyesine tırmanmış bir Türkiye'nin asıl ve ortak gayeleri olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Zillet ittifakını mağlup, Cumhur İttifakı'nı muzaffer edecek misiniz?" sorusunu yönelttiği alandakilerden "evet" cevabını aldı.

"KILIÇDAROĞLU'NU TASFİYE ETMEK İÇİN AZİZ MİLLETİM SIRA SENDE"



Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü şekilde seçilmesinin, Cumhur İttifakı'nın TBMM'de nitelikli çoğunluğa erişmesinin, yeni yüzyıla Türk ve Türkiye mührünün vurulmasını sağlayacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"İHA'lara, SİHA'lara, insansız savaş uçağımız Kızılelma'ya, milli muharip uçağımız Hürjet'e, Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine alınan Altay tankımıza, denize indirilen TCG Anadolu uçak gemimize, uzaya fırlatılan gözlem uydumuz İmece'ye, enerjide dışa bağımlılığa darbe vuran doğal gaz rezervimizin hanelerle buluşmasına, düşmana korku salan Atmaca ve Tayfun füzelerimize seviniyor, 'helal olsun' diyorsanız söz sizlerde, karar elinizde. FETÖ'cüleri, PKK'lıları serbest bırakacağını vadeden Kılıçdaroğlu ve zillet partilerine haddini bildirmek için aziz milletim sıra sende. Terörist Demirtaş'a, Soros'çu Osman Kavala'ya avukatlık yapan Kılıçdaroğlu'nu tasfiye etmek için aziz milletim sıra sende. Yapılan köprüleri kötüleyen, ayağa kalkan savunma sanayisini çarpıtan, tam altın dağıtma vaadini marifet sayan kifayetsizlere, meydanın boş olmadığını göstermek için sıra sende. HDP ile işbirliği yapıp Irak ve Suriye tezkerelerine karşı çıkan bu kapsamda teröristlere 'evet' şehitlerimize ve gazilerimize 'hayır' diyen şer cephesini çökertmek için sıra sende. FETÖ'cülerle ABD'deki bir benzinlikte bulunan hamburgercide, tefecilerle de Londra'daki bir restoranda Türkiye aleyhine kurgu yapan Kemal Kılıçdaroğlu'nu evine göndermek için aziz milletim sıra sende."

"BU DEVLET İCAZETLE KURULMAMIŞTIR"



Türkiye'deki 85 milyon insanın her birini Allah'ın kutsal birer emaneti olarak gördüklerini belirten Bahçeli, sözlerini şöyle tamamladı:

"Vakit hiçbir ayrım yapmadan bayrak, vatan ve millet ortak paydasında kucaklaşma vaktidir. Herkese elimizi uzatıyoruz ancak bölünme gayreti içerisinde olanları affetmemizin mümkün olmadığını buradan ilan ediyoruz. Bilinmelidir ki bu vatan sokakta bulunmamıştır. Bu devlet icazetle kurulmamıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türk milli kimliği şehit kanlarıyla kazanılmıştır. Hiç kimse merak etmesin, enflasyon çıktığı gibi inecektir, hayat pahalılığı son bulacaktır. Güvence Cumhur İttifakı'dır. Demokrasi, doğal farklılıklarımızı hukuk zemininde koruyan yegane sistemdir. Fakat demokrasi vatanın bölünmesinin ve milletin ayrışmasının gerekçesi olamayacak, zillet ittifakının elinde istismar edilmesine göz yumulmayacaktır. Çağrımız birliğe, dirliğe ve kardeşliğedir. Çağrımız 'önce ülkem ve milletim' diyen her kardeşimedir. Çağrımız 'bu millet, bu vatan, bu bayrak benim' diyen her kardeşimedir. Çağrımız milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen her kardeşimedir. Çağrımız her insanımızı kardeş, her yöremiz aziz bilen Türkiye sevdalılarınadır. 'Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok' diyen her vatan evladıyla kaderimiz birdir. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes bizim özbeöz kardeşimizdir."

Bahçeli, konuşmasının ardından alandaki vatandaşlara karanfil dağıttı.