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21 Temmuz 2023 Cuma 11:36:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 11:36:00

Metina'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kaynak: AA

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla teröristle mücadelesini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bulunan Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Etiketler : pençe kilit operasyonu metina terörist pkk
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