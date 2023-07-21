Metina'da 3 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla teröristle mücadelesini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bulunan Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.