Metina'da 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlarda 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla teröristle mücadelesini etkin ve kararlı bir şekilde sürdürdüğü belirtildi.
Açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bulunan Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörü kaynağında yok etmek için proaktif ve kesintisiz operasyonlarla mücadeleye devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 21, 2023
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesindeki Metina'da tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hâle getirildi.
Terör inlerini yerle bir... pic.twitter.com/Lb9uo9KmMP
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