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08 Mart 2024 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:08 Mart 2024 Cuma 09:30:00

Meteorolojiden Muğla için kuvvetli sağanak uyarısı

Kaynak: AA

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Muğla için kuvvetli sağanak uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, 2 saatlik periyotta Muğla'nın Fethiye ve Seydikemer ilçelerinde beklenen gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması öngörülüyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, kıyı kesimlerde hortum oluşma riski, ulaşımda aksamalar ile ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması isteniyor.

Etiketler : meteoroloji muğla sağanak
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