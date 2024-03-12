Meteoroloji'den kuvvetli yağış uyarısı
Kaynak: TRT Haber
Türkiye'nin kuzeybatı şehirlerinde beklenen kuvvetli yağış nedeniyle 6 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, öğle saatlerinden itibaren Çanakkale çevreleriyle Edirne'nin güneyi, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir'in batısı ve İzmir'in kuzey ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanağın yerel kuvvetli olması bekleniyor.
Ayrıca, kuvvetli yağış beklenen, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli ve Tekirdağ için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.
Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar, kıyılarda hortum riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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