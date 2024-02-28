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28 Şubat 2024 Çarşamba 09:24:00 - Güncelleme:28 Şubat 2024 Çarşamba 09:24:00

Meteoroloji'den 3 ile fırtına uyarısı

Kaynak: TRT Haber

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Meteoroloji 3 kente fırtına uyarısında bulundu. Hakkari, Şırnak ve Van'ın bazı kesimlerinde şiddetli rüzgar bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, rüzgarın; Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Fırtınanın bu gece saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Rüzgar ve fırtına nedeniyle oluşabilecek ulaşımda aksamalar, baca gazı zehirlenmeleri, tipi, kar birikmesi ve çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Etiketler : meteoroloji fırtına uyarı
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