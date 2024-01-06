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06 Ocak 2024 Cumartesi 16:00:00 - Güncelleme:06 Ocak 2024 Cumartesi 16:00:00

Meteoroloji'den 17 il için "sarı" uyarı: Yağış ve fırtınaya dikkat

Kaynak: TRT Haber

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Yurdun batı kesimlerinde bu gece saatlerinden itibaren beklenen kuvvetli rüzgar ile yarın sabah saatlerinden itibaren etkili olacak kuvvetli yağış nedeniyle 17 il için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, bu gece saatlerinden itibaren Kıyı Ege'den başlayarak zamanla Ege, Batı Akdeniz ile Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Edirne'nin güneyi, Konya'nın güney ve batı ilçelerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (50-80 km/saat, Kıyı Ege'de yer yer 90 km/saat) bekleniyor.

Yarın sabah ilk saatlerden itibaren de Ege'nin batısı (İzmir, Aydın, Muğla, Manisa) ve Marmara'nın batısı (Çanakkale, Balıkesir, Edirne, Kırklareli), zamanla Batı Akdeniz'de (Antalya, Isparta, Burdur'un doğusu) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak etkili olacak.

17 İL İÇİN "SARI" UYARI

Öte yandan kuvvetli yağış ve rüzgar beklenen Antalya, Aydın, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Edirne, Isparta, Manisa, Muğla, kuvvetli yağış beklenen Kırklareli, kuvvetli rüzgar beklenen Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Konya, Kütahya ve Uşak için "sarı" kodlu uyarıda bulunuldu.

Etiketler : meteoroloji rüzgar yağış sarı kod
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