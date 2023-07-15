Mersin'de doktoru darp eden 2 kişi yakalandı

İddiaya göre, Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisinde görevli doktor A.T. ile müdahalede bulunduğu bir hastanın yakınları arasında tartışma çıktı.

Yaşanan arbedede doktora darp girişiminde bulunan hasta yakınlarına müdahale eden iki güvenlik görevlisi yaralandı.

Şikayet üzerine hasta yakını O.Ç. ve B.C. polislerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden B.C. hakkında ev hapsi tedbiri uygulandı, O.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.