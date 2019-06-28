Mehmetçik'ten terör örgütü PKK'ya son uyarı! "Teslim ol" bildirileri dağıtıldı
Kahraman Mehmetçiklerimizin Hakurk'ta yürüttüğü Pençe Harekatı'nda yeni bir gelişme yaşandı. Terörle mücadelede amansız mücadele eden kahramanlarımız, terör örgütü PKK mensubu teröristlerin teslim olması için bildiri dağıttı.
Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Hakkari Çukurca ilçesinde tespit edilen teröristlere yönelik operasyonda bir kahraman askerimiz şehit oldu. 27 Mayıs'tan bu güne kadar devam eden Pençe Harekatı'nda yeni bir gelişme yaşandı.
TSK'ya bağlı uçaklardan yerleşim yerlerine yakın noktalara bildiri dağıtıldı. Terör örgütü PKK'ya yönelik dağıtılan bildiride teröristlere "Örgüt üyesinin, örgütün faaliyeti çerçevesinde herhangi bir suçun işlenişine iştirak etmeksizin sadece gönüllü olarak örgütten ayrıldığını resmi makamlara bildirmesi halinde hakkında cezai hüküm olunmaz" ibareleri yer aldı.
Türkçe, Kürtçe ve Arapça şeklinde hazırlanıp dağıtılan bildiriler kırsal alana yakın olan noktalara atıldı.
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