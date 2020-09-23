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23 Eylül 2020 Çarşamba 16:40:00 - Güncelleme:23 Eylül 2020 Çarşamba 16:53:00

MEB: EBA uygulamasında karşılaşılan erişim sorunu hızla çözüme ulaştırıldı

Kaynak: Akşam

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MEB: 'EBA uygulamasında 08.30-12.00 saatlerinde karşılaşılan erişim sorunu, teknik ekiplerimizce yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırıldı.'

EBA'da yaşanan erişim sorununa ilişkim Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada, 08.30 12.00 saatleri arasında aralıklı olarak bazı kullanıcılar tarafından karşılaşılan erişim sorunları, vakit kaybetmeksizin yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırılmıştır." ifadelerine yer verdi

"SİBER SALDIRIYA UĞRADIK"

DDoS saldırılarını izleme raporlarına göre söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Eş zamanlı kullanıcı yoğunluğuna bağlı olarak 08.30 – 12.00 saatleri arasında aralıklı olarak bazı kullanıcılar tarafından karşılaşılan erişim sorunları, vakit kaybetmeksizin yapılan iyileştirmelerle hızla çözüme ulaştırılmıştır.

22 Eylül itibarıyla uygulamaya alınan canlı ders zaman çizelgesindeki yeniliklerle, bir öğrencinin gün içerisinde işleyebileceği canlı ders sayısı büyük oranda artırılmıştır. Bu uygulamayla, TRT EBA TV yayınlarına ilave olarak, öğrencilerin günlük ders programının tamamına yakınını canlı dersler aracılığıyla öğretmenleriyle etkileşimli olarak yapması amaçlanmıştır. Söz konusu uygulamanın ilk günü olması sebebiyle eş zamanlı kullanıcı yoğunluğu oluşmuştur.

Eş zamanlı kullanım kaynaklı ortaya çıkan durumla ilgili tespitler anlık olarak yapılmış ve aynı gün iyileştirmeler devreye alınmıştır. Bu kapsamda öğrencinin, dersin başlamasından 30 dakika öncesine kadar kolaylıkla sisteme erişerek doğrudan canlı dersine katılabilmesini sağlayacak “Hızlı geçiş” özelliği iyileştirilmiştir.

Bunun yanı sıra, yeni dönem açılışı ile çok yüksek kullanım trafiklerine ulaşan EBA, küresel ölçekte dikkat çekerken siber saldırılara da maruz kalmakta ve hizmet kalitesi etkilenebilmektedir. DDoS (Dağıtık Hizmet Engelleme) saldırılarını izleme raporlarına göre söz konusu saatlerde birden fazla siber saldırı gerçekleştiği görülmüştür.

Bu durumun erken farkına varılması ile anında gerçekleştirilen müdahaleler neticesinde 2 saat içerisinde EBA Platformu ve EBA Canlı Ders sistemi normal hizmet sunmaya devam etmiştir.

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