Mardin'de 1 terörist güvenlik güçlerine teslim oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) ikna çalışmaları, terör örgütü PKK'daki çözülmeleri hızlandırıyor.



Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li teröristin daha Mardin Nusaybin’deki hudut karakoluna teslim olduğu belirtildi.

1 TERÖRİST DAHA TESLİM OLDU

Yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK'dan kaçışlar devam ediyor. Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist daha Mardin Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu" ifadelerine yer verildi.