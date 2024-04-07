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'Mahzen-26' operasyonlarında 'Canık Çetesi' çökertildi
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07 Nisan 2024 Pazar 09:51:00 - Güncelleme:07 Nisan 2024 Pazar 09:51:00

'Mahzen-26' operasyonlarında 'Canık Çetesi' çökertildi

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Kahramanmaraş merkezli 2 ilde "Mahzen-26" operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık'ın yaptığı “Canık Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.

Kahramanmaraş merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak Jandarma tarafından düzenlenen "Mahzen-26" operasyonlarında elebaşılığını Ahmet Canık'ın yaptığı "Canık Çetesi" olarak bilinen organize suç örgütü çökertildi.

Operasyonlarda elebaşınında içerisinde bulunduğu 21 şüpheli yakalandı.20'si tutuklandı.1'i hakkında adli kontrol kararı verildi.

424 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ

1 Haziran 2023-4 Nisan 2024 tarihleri arasında; 14 uluslararası, 38 ulusal, 69 bölgesel ve 303 yerel olmak üzere toplam 424 organize suç örgütü çökertildi.

Türkoğlu Cumhuriyet Başsavcılığı ve KOM Daire Başkanlığı koordinesinde; Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu şüphelilerin; Kahramanmaraş ve Gaziantep'te "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçunu örgütlü olarak işledikleri tespit edildi.

Etiketler : kahramanmaraş operasyon ahmet canık canık çetesi organize suç örgütü
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