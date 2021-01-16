  • BIST
    1524.49
  • Dolar
    7,4627
  • Euro
    9,0240
  • Altın
    437,8100
İstanbul
2 / 5
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Rum liderden eğlence masasında itiraf
Donacağız! Meteoroloji saat verdi: Yoğun kar yağışı kapıda...
Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu! Tam 220 kişi...
ABD'den terör örgütü YPG itirafı
Mektubun detayları ortaya çıktı
Aşı nasıl çabuk bulundu, Türkiye kaçıncı sırada...
Dünyanın en yaşlı koalası Lottie, 19 yaşında öldü
Türkiye'de cadde ve sokaklar sessiz kaldı! Kısıtlama 56 saat sürecek
Gülben Ergen'den 1 Milyon Kitap projesine destek
Hakan Meriçliler: Dijital platform daha özgür
Cemiyet dünyasının ünlü isimlerinden Palandöken'de kar keyfi
Aleyna Tilki'den 'Yalan' şarkısına farklı yorum
Tabutlardan kuş evi
Uzaktan çalışanlar tükenmişlik hissi yaşıyor
Haftalık burç yorumları... Burçları bu hafta neler bekliyor? Başak ve Kovalarda değişim vakti
Sağlık Bakanlığı koronavirüste son duruma ilişkin verileri paylaştı
Başkan Erdoğan İtalya Başbakanı Conte ile görüştü
ABD'de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 4 bin 150 arttı
İsrail Filistinli göstericiler ve aktivistler üzerindeki baskıyı artırdı
Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçiliğinin sokağına 'Cemal Kaşıkçı Yolu' ismi verilmesi için tas...
Sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili ek genelge! 81 ile gönderildi
"Türkiye önemli bir oyuncu"
Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup
"Yakında kamuoyu ile paylaşacağız"
16 Ocak 2021 Cumartesi 10:17:00 - Güncelleme:16 Ocak 2021 Cumartesi 10:17:00

Macron'un mektubunun detayları ortaya çıktı: Avrupa'nın istikrarına Türkiye'nin katkıları olacak

ABONE OL

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Başkan Erdoğan'a gönderdiği mektupta Türkiye'nin katkılarıyla istikrarın 2021 yılında Avrupa kıtasına dönmesi beklentisini ilettiği belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektubun detayları ortaya çıktı.

AA'nın L'Opinion gazetesinden aktardığı habere göre, o dönem Kovid-19'a yakalanan Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 19 Aralık'ta kendisine gönderdiği "geçmiş olsun" mektubuna cevaben yazdığı mektupta samimi ifadeler kullandı.

Mektuba Türkçe olarak "Değerli Tayyip" hitabıyla başlayan Fransa Cumhurbaşkanı, Türk halkına ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en iyi dileklerini iletti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ortak mücadele gerektiği konusunda Erdoğan'a katıldığını ifade eden Macron, bu konuda ve özellikle Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye'nin arasındaki ilişkilerin geleceğini görüşmekten memnun olacağını bildirdi.

"Umarım ki 2021 yılı Avrupa kıtasına Türkiye'nin olumlu katkılarıyla istikrarın döndüğü yıl olacak." ifadesine yer verdi.

İki liderin yakın tarihte video konferans üzerinden bir görüşme gerçekleştireceği belirtildi.

Haberde ayrıca Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki Dağlık Karabağ çatışmasının başlarında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransız mevkidaşının görüşme talebini reddettiğinden bahsedilirken 15 aylık gerginliğin ardından Aralık 2020 ortalarında ilişkilerin yumuşamaya başladığına işaret edildi.

Etiketler : fransa macron başkan erdoğan mektup
Sportif tarzlarıyla dikkat çektiler

Sportif tarzlarıyla dikkat çektiler
Pelin Karahan Kıbrıs'ta eşi Bedri Güntay tek başına

Pelin Karahan Kıbrıs'ta eşi Bedri Güntay tek başına
Estetik merkezine kamp kurdular

Estetik merkezine kamp kurdular
Maraşlı dizisinin Mahur'u Alina Boz oyunculuk kurallarıyla dikkat çekti

Maraşlı dizisinin Mahur'u Alina Boz oyunculuk kurallarıyla dikkat çekti
Nilgün Belgün'ün sokakta yemek keyfi

Nilgün Belgün'ün sokakta yemek keyfi
Nil Karaibrahimgil yorganı koluna taktı

Nil Karaibrahimgil yorganı koluna taktı
Ezgi Mola Bir dost daha sahiplendik

Ezgi Mola Bir dost daha sahiplendik
Sera ile temiz hava pozu

Sera ile temiz hava pozu
Kubilay Aka'dan sürpriz ziyaret

Kubilay Aka'dan sürpriz ziyaret

EN ÇOK OKUNAN HABERLER