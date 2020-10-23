  • BIST
    1191.88
  • Dolar
    7,9586
  • Euro
    9,4357
  • Altın
    488,7480
İstanbul
13 / 22
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Orduya talimat verdi: Amerika'ya karşı savaşa hazırlanın!
Esir alınan Ermeni askerden olay itiraf!
THY birinci sıraya yükseldi
İstanbul'da düşen uçaktan kötü haber geldi
İran'dan karşı hamle: ABD'nin Bağdat Büyükelçisi yaptırım listesine alındı
KKTC'de yeni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ant içti
Libya'nın BM Temsilcisi, Volkan Bozkır'la ''Afrika'nın BMGK'da daimi temsil'' hakkını görüştü
Bisiklet kavgası kanlı bitti
Vergi yapılandırmasının detayları belli oldu
Rus basınında Türk SİHA'lara övgü! Savaşın kaderine hükmedecek
Koronavirüste yeni tedbirler gelecek mi?
Başkan Erdoğan'dan sert tepki: ABD'nin yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz
Sağlık Bakanı Koca tüm Türkiye'yi uyardı! İstanbul için yeni sinyal
Karadeniz'e Türk gemileri damga vurdu: Fatih kazacak Kanuni test edecek
Türkiye ve Ukrayna'dan ortaklık anlaşması: İlişkiler derinleştirilecek
MİT'ten operasyon! PKK'lı Ferhat Tekiner Türkiye'ye getirildi
BM duyurdu: Kalıcı ateşkes imzalandı
Türkiye'nin bölge siyasetindeki rolünü güçlendiriyor
Kasım celbi askerlik yerleri belli oldu mu?
Binlerce kişiye müjde: Ödemeler bugün yapılacak
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan flaş açıklamalar: Tabletler dağıtılıyor!
Afganistan'da askeri karakola saldırı: 20 ölü
Taksiciden şoke eden tehdit: Gebertirim seni
Aldatıldığını öğrenen kadın mahalleyi ayağa kaldırdı
23 Ekim 2020 Cuma 15:42:00 - Güncelleme:23 Ekim 2020 Cuma 15:42:00

Libya'nın BM Temsilcisi, Volkan Bozkır'la ''Afrika'nın BMGK'da daimi temsil'' hakkını görüştü

Kaynak: AA

ABONE OL

Libya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Tahir es-Sunni, BM 75. Genel Kurul Başkanı Volkan Bozkır ile 'Afrika'nın BM Güvenlik Konseyi'nde daimi koltukla temsil edilmesi ve veto hakkını' görüştü.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Sunni, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'ın dün New York'ta Afrika Birliği Komisyonu ile gerçekleştirdiği toplantıda, Afrika kıtasının BMGK'da daimi koltukla temsil edilmesi konusunun ele alındığını belirtti.

Sunni, "Afrika kıtasının BMGK'da daimi koltukla temsil edilmesini ve veto hakkının olmasını savunan, Ezulwini Oydaşması ve Sirte Bildirisi olarak bilinen Afrika Birliği'nin konumu üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirildi." ifadelerini kullandı.

Ezulwini Oydaşması, Afrika kıtasının Güvenlik Konseyi üyeliğini genişletme konusundaki duruşuna, veto hakkı ve iki daimi sandalye elde etmesine ilişkin yapılan özel bir anlaşma olarak biliniyor.

EN ÇOK OKUNAN HABERLER