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04 Kasım 2023 Cumartesi 10:33:00 - Güncelleme:04 Kasım 2023 Cumartesi 10:33:00

Kurultay öncesi afiş savaşları

Kaynak: AKŞAM Gazetesi

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Ankara Arena'da bugün başlayacak CHP Olağan Kurultayı öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ve Özel taraftarları, salonda kendilerine ayrılan yerlere afişler astı.

CHP'de gözler 38. Olağan Kurultay'a çevrildi. Bugün ve yarın Ankara Arena Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek kurultay öncesi Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel'in delegeleri arasında 'afiş savaşları' başladı. Kılıçdaroğlu'nu destekleyen isimlerin astığı belirtilen pankartta, "Oyunun farkındayız, liderimizin yanındayız" ifadesi yer aldı. Özel'i destekleyen ve kurultayda divan başkanlığı yapacak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, dün salonda inceleme yaptıktan sonra milletvekilleriyle bir araya geldi.

ONGUN'DAN 'ÖZEL' İLGİ

İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Murat Ongun da, salonun süslenmesi, afişlerin asılması, kurultayı izleyen partililerin oturma düzenine kadar ayrıntılarla ilgilendi ve Özel'in afişlerini astırdı. Kılıçdaroğlu'na destek için salona asılan "Asla yalnız yürümeyeceksin" yazılı afiş de 'yalnız' sözcüğünün 'yanlız' olarak yazılması sonrası sosyal medyada gündem oldu. Yanlış yazılan afiş salondan kaldırıldı.

Bugüne kadar 7 genel başkanın görev yaptığı CHP'de, 19'u olağanüstü olmak üzere 56 kurultay gerçekleştirildi. "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganı ile yapılacak 38. Olağan Kurultay'da ise, genel başkanın yanı sıra Parti Meclisi (PM) ile Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) üyeleri belirlenecek. 13 yıldır genel başkanlık görevini sürdüren Kılıçdaroğlu ile Özel'in genel başkanlık için yarışacağı kurultayda 1368 delege, PM üyelerini de belirleyecek. CHP Genel başkanlığına aday olabilmek için 65, PM üyeliğine aday olabilmek için de 10 delegenin imzası gerekecek.

İBB Başkanı İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Murat Ongun, Ankara Arena'ya destekledikleri Özgür Özel'in afişlerini astırdı.

KRİTİK EŞİK "KARARSIZLAR"

Genel başkanlık ve Parti Meclisi (PM) yarışının sonucunu "her iki tarafa da imza desteği vererek rengini belli etmeyen" 150-200 dolayındaki delegenin belirleyeceği yönünde görüş hakim olurken BBC Türkçe'nin haberine göre Genel Merkez yöneticilerinin odaları, delegeler, belediye başkanlığına adayı olmak isteyenlerin akınına uğruyor.

Etiketler : chp kurultay afiş kemal kılıçdaroğlu
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