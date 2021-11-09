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09 Kasım 2021 Salı 23:51:00 - Güncelleme:09 Kasım 2021 Salı 23:52:00

Kurtulmuş'dan Lütfü Türkkan'a tepki: Milletvekilliği sıfatını taşımaması gerekir

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AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın bir şehit yakınına yönelik kullandığı küfür sonrasında milletvekilliği sıfatını taşımaması gerektiğini belirterek, "Bu da onun bireysel sorumluluğudur." dedi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, katıldığı Akit Tv'nin özel bir programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir soru üzerine, Malatya'da çöken iki katlı binadaki enkaz çalışmalarının devam ettiğini, şu ana kadar bir ölüm haberi gelmediği söyledi. Yıkıntıların altında kimsenin olmamasını ve hiçbir ölüm haberi gelmemesini ümit ettiklerini belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"Şu anda yaralı kardeşlerimiz var. İkisinin ağır yaralı olduğu bilgisi var. Onlara da şifa diliyoruz, tedavileri yapılır ve en kısa süre içerisinde evlerine geri dönerler diye ümit ve temenni ediyoruz, dua ediyoruz. Bundan sonra hemen bilirkişi niçin bu yıkım ortaya çıktı, bunun tahkikatını yapacak ve işin arkasındaki varsa ihmal, kusur, hata bunlar ortaya çıkarılarak ilgililerle ilgili tahkikat süreci başlayacaktır."

Kurtulmuş, Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde öğrenci servisinin dere yatağına devrilmesi sonucu biri öğrenci 2 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı kazada hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine baş sağlığı diledi.

"BU İNSANLIK VASFINDAN UZAKLAŞMAK DEMEKTİR"

İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın, şehit yakınına küfür ettiğinin ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in bunu "provokasyon" olarak nitelediğinin belirtilmesi ve değerlendirmesinin sorulması üzerine Kurtulmuş, şunları söyledi:

"Hiç tanımadığı bir insan kendisine bir şey söylüyor, boynuna sarılıp, boynunu biraz sıkarak affedersiniz galiz küfürler ediyor. Bu, insanlık vasfından uzaklaşmak demektir. Yani, kabul edilemez, ahlaksızlıktır, şerefsizliktir, namussuzluktur. Ne derseniz deyin hak ediyor. Ben bu lafları kolay kullanan birisi değilim ama ilk dinlediğim andan itibaren bunları hissettim. Daha fazla da söylenebilir ama bu kabul edilebilir bir şey değil. Kaldı ki karşınızdaki insan çaresizlik içerisinde söylüyor, adamcağız çırpınarak söylüyor, 'Benim kardeşimin cesedi param parça oldu, ben şehit kardeşiyim.' diyor. Buna rağmen bu galiz küfrü ediyor. Kabul edilebilir hiçbir tarafı yok.

Bu zatın İYİ Parti'nin grup başkanvekilliğinden alınmasının, İYİ Parti'nin kendisini bu olaydan sıyırmasının bir taktiği olarak görmek gerekir. Diyelim ki İYİ Parti kurumsal kimliğini bu sayede koruduğunu zannediyor ama esas bir de Türkkan ile ilgili kısmı var. Bu kişinin de artık milletin oylarıyla seçilmiş bir milletvekili olma sıfatını sürdürmemesi lazım. Bu da kendi sorumluluğudur. İnsandır, hata yapabilir, hislerine yenik düşmüş olabilir, ahlakı, terbiyesi, seviyesi, seciyesi bu olabilir ama olay bu kadar ortaya çıktıktan, bütün Türkiye büyük bir tepki gösterdikten sonra artık o milletvekilliği sıfatını taşımaması gerekir. Bu da onun bireysel sorumluluğudur."

"Şehit yakınının Bingöl'de yaşamadığı, dışarıdan getirildiği" şeklinde bazı yalan haberlerin çıktığını söyleyen Kurtulmuş, "Önce, bir şehit yakını olmadığı haberleri ortaya konuldu. İçişleri Bakan Yardımcısı ismini, cismini, şehit olan kardeşinin nerede, ne zaman şehit olduğunu kamuoyuyla paylaştıktan sonra bunu söyleyemez hale geldiler. Bugün de grup toplantısında yeni bir mazeret uydurmaya çalışıyorlar, 'Bu AK Parti'nin ortaya koymuş olduğu bir provokasyondur ve İYİ Partililerin sahaya çıkmamasını temin etmek için yapılan bir şeydir.' demeye getiriyorlar. Külliyen yalandır ve başlı başına bir iftiradır." diye konuştu.

Etiketler : kurtulmuş ak parti bingöl lütfü türkan
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