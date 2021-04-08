Koruma değil ‘şarlatan'

Sosyal medyada para sayarken çekilen videosunu yayınlayan ve kendisini "Cumhurbaşkanlığı koruması" olarak tanıtan şahıs gözaltına alındı. Emniyet'ten yapılan açıklamada "Şahsın, Cumhurbaşkanlığında görevi bulunmadığı tespit edilmiştir. 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' gerekçesi ile gözaltına alınmıştır" denildi.