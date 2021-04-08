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08 Nisan 2021 Perşembe 08:17:00 - Güncelleme:08 Nisan 2021 Perşembe 08:17:00

Koruma değil ‘şarlatan'

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O sahtekar gözaltına alındı. Emniyet Genel Müdürlüğü, ‘Cumhurbaşkanlığı koruması' diye algı malzemesi yapılan kişinin polis olmadığını açıkladı.

Sosyal medyada para sayarken çekilen videosunu yayınlayan ve kendisini "Cumhurbaşkanlığı koruması" olarak tanıtan şahıs gözaltına alındı. Emniyet'ten yapılan açıklamada "Şahsın, Cumhurbaşkanlığında görevi bulunmadığı tespit edilmiştir. 'Kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi' gerekçesi ile gözaltına alınmıştır" denildi.

Etiketler : Sosyal medya Cumhurbaşkanlığı koruması ŞARLATAN
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