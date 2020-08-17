17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:23:00 - Güncelleme:17 Ağustos 2020 Pazartesi 17:25:00
Koronavirüs tedbirleri devam ediyor... Kars'ta bir köy karantinaya alındı
Kaynak: AA
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Kars Valiliği'nde yapılan açıklamada dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında Akyaka ilçesinde bir köyde karantina uygulaması başlatıldığı kaydedildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Çetindurak köyünde karantina uygulaması başlatıldı.
Bu çerçevede uygulanan Kovid-19 önlemleri dolayısıyla köye giriş çıkışlar durduruldu.
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