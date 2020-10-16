16 Ekim 2020 Cuma 20:03:00 - Güncelleme:16 Ekim 2020 Cuma 20:14:00
Koronavirüs salgınında son durum açıklandı!
Bakan Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Bugün 1812 yeni hasta tespit edildi, 73 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 73 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 812 kişiye ise koronavirüs tanısı konduğunu açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı: "Bugün tespit edilen 1.812 hastamız var. Ağır hasta sayımız uzun bir aradan sonra artış eğiliminde."
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