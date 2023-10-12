Kocasından öğrendiği kaynakçılıkta usta öğretici oldu

Osmaniye Düziçi ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Ayşe Kekik (34), 2021'de kaynakçılık yapan eşi Talip Kekik'e yardım ederken mesleğe ilgi duydu. Demir doğrama ve kaynak işlemini öğrenen Kekik, Düziçi Mesleki Eğitim Merkezi'nde açılan kurslara katıldı. Sınavlarda başarılı olup kalfalık, ustalık, son olarak da usta öğreticilik belgesi alan Ayşe Kekik, kaynakçılığa meraklı kişileri yetiştirmeyi hedefliyor.

