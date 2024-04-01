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Kocaeli Körfez'de tüm sandıklarda seçim sonuçlarına itiraz edildi
01 Nisan 2024 Pazartesi 15:38:00 - Güncelleme:01 Nisan 2024 Pazartesi 15:38:00

Kocaeli Körfez'de tüm sandıklarda seçim sonuçlarına itiraz edildi

Kaynak: AA

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Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki 401 sandıkta oyların yeniden sayımı için ilçe seçim kuruluna dilekçe verildi.

CHP İlçe Başkanı Gülseren Solmaz Altunal, yaptığı açıklamada, 2'si seyyar 401 sandıkta oyların yeniden sayılması için itirazda bulunduklarını söyledi.

"Oy sayımlarının yapıldığı sırada elektrik kesintilerinin yaşandığı, bazı çuvalların mühürlü olmadığı ve tutanaklardaki tutarsızlıklar" gerekçesiyle yeniden sayım istediklerini belirten Altunal, yeniden yapılacak sayımın sonuçları etkileyebileceğini kaydetti.

Altunal, ilçe seçim kuruluna yaptıkları başvurunun değerlendirmeye alındığını bildirdi.

Kesin olmayan sonuçlara göre 34 bin 209 oyla AK Parti adayı Şener Söğüt'ün belediye başkanlığını kazandığı Körfez ilçesinde CHP adayı Tayfun Balıkçı 32 bin 814 oy almıştı.

Etiketler : kocaeli körfez sandık seçim sonuçları itiraz
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