VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Hüzünlendiren kargo mesajı: Bu parçanın bedeli, itfaiyecilerin alın teri ile ödenmiştir
Oğlunun uyuşturucu kullandığını, gitarına gizlediği kamerayla tespit etti
Sınırda teyakkuz! Güvenlik üst seviyede
ABD ordusu tekrar Afganistan'a döner mi?
KKTC'ye girişlerde yeni dönem
Ayasofya Oryantiring Yarışması'nda 500 genç mücadele etti
Başkan Erdoğan: Devam ettirmekte kararlıyız
2 ayda 3 milyar dolar yabancı girişi
"Türkiye'ye davet gönderdik"
Türkiye, bir ülkenin daha ambargosunu yıktı!
Taliban sözcüsü: Pençşir vilayetinin kontrolünü tamamen ele geçirdik
Kaddafi'nin oğlu Sadi Kaddafi serbest bırakıldı
Mehmet Özhaseki'den anket açıklaması: Çok yüksek oranda AK Parti çıkıyor
Şehirlerarası toplu taşımada "PCR testi zorunluluğu" başladı
Kral Al Halife'den Türkiye açıklaması!
Venezuela ve Kolombiya anlaştı: Sınırlar açılıyor
Teknesinden çekti araştırmadan paylaştı!
Son dakika uyarısı yapıldı! Sağanak ve Fırtına geliyor
Kabinenin gündemi yüz yüze eğitim
İsrail'den şaşırtan Filistin çıkışı
Cumhurbaşkanını ele geçiren cuntacılar sokağa çıkma yasağı ilan etti!
Orta Vadeli Program açıklandı
3. kez Mabel şov
Daha çok yardım edeceğim
06 Eylül 2021 Pazartesi 11:46:00 - Güncelleme:06 Eylül 2021 Pazartesi 11:46:00

KKTC'ye girişlerde yeni dönem

Kaynak: AA

ABONE OL

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) girişlerde bugünden itibaren QR kodu istenecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) yurt dışından gelecek 18 yaş ve üzeri kişiler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bugünden itibaren yolculuk öncesinde "adapass.gov.ct.tr" adresinden yolcu formunu dolduracak ve alınacak QR kodu ile ülkeye giriş yapabilecek.

KKTC'de Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesinin 1 Eylül'de önerdiği ve Sağlık Bakanlığının açıkladığı karara göre, bugün itibarıyla ülkeye hava, deniz ve kara kapılarını kullanarak giriş yapacak kişilerden QR kod istenecek.

Siteye bilgilerini eklemeyen ve QR kodu almayan kişiler ise ülkeye giriş yapamayacak.

Siteye giriş yapan KKTC vatandaşlarının Adapass, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının Healthpass, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının Greenpass ve İngiltere vatandaşlarının NHS QR kodlu evrakını, ülkeye girişte kontrol edilmek üzere beraberinde getirmeleri gerekecek.

Diğer ülke vatandaşlarının ise geçerli aşı kartları ve/veya PCR test sonuçlarını, uygulamada belirtilen bölüme eklemeleri ve eklenen evrakları ülkeye girişte kontrol edilmek üzere beraberinde getirmeleri zorunlu olacak.

Etiketler : KKTC koronavirüs Kovid-19 adapass.gov.ct.tr QR kodu
Yeni sezonda ekranda

Yeni sezonda ekranda
Orkestra gerginliği

Orkestra gerginliği
Zeki Müren arayınca elim ayağım titredi

Zeki Müren arayınca elim ayağım titredi
Kimsenin yapamadığını yaptık

Kimsenin yapamadığını yaptık
Sınav'ın ‘Yalnız Kurt'u

Sınav'ın ‘Yalnız Kurt'u
İmdadına zabıta yetişti

İmdadına zabıta yetişti
Hem popçu hem rapçi

Hem popçu hem rapçi
‘Mevlana' için geri sayım

‘Mevlana' için geri sayım
Tatil pozları

Tatil pozları

EN ÇOK OKUNAN HABERLER