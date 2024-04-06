Kızılay'dan kan bağışı çağrısı
Türk Kızılayı'nın kan stoku Ramazan ayında düşüşe geçti.
Türkiye'nin 300 noktasında 7 gün 24 saat esasına göre bağış noktalarında ülkenin kan operasyonunu yürüten Türk Kızılayı'nın kan stoku Ramazan ayında düşüşe geçti. Türk Kızılayı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Saygılı, "Kan sürekli ve acil bir ihtiyaç. Ramazan Bayramı'nda Allah muhafaza bir kaza olması durumu ya da hastanelerde yapılan operasyonlar için stokumuz olması gerekiyor" dedi.
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